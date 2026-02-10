Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 10 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 10 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

