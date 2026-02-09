Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 9 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

