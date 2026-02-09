Lunes, 09 de Febrero 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 9 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

