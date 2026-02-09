Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 9 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá