Lunes, 06 de Julio 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 6 de julio determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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