Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 6 de julio determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa