Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 6 de julio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

