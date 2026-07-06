Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 6 de julio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Ciudad de México