Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 26 de enero prevé que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12