Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 26 de enero determina que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Sábado 31 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13