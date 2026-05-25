Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 25 de mayo prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 26 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

