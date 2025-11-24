Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 24 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este lunes 24 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 25 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 28 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 1 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

