Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 23 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 9

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

