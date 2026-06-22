Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 22 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tapalpa