Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 16 de febrero prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

