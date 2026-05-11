Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 11 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

