Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 11 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se establece, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey