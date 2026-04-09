Jueves, 09 de Abril 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 9 de abril informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 12%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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