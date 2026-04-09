Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 9 de abril informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 12%.Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Guadalajara