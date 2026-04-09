Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 9 de abril prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en El Salto