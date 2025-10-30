Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 30 de octubre anticipa que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Domingo 2 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos