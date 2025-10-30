Jueves, 30 de Octubre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este jueves 30 de octubre anticipa que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 2 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

