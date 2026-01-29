Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 29 de enero prevé que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 21%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

