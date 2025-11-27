Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 27 de noviembre informa que estará con algo de nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

