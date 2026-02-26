Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 26 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

