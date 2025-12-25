Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 25 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Domingo 28 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 1 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Chapala