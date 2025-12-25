Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 25 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 1 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

