Jueves, 21 de Mayo 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 21 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Jueves 28 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
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