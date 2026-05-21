Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 21 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se establece, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Jueves 28 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque