Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 2 de julio informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta