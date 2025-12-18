Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 18 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Ciudad de México