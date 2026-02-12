Jueves, 12 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 12 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en El Salto
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones