Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 12 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13