Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 11 de junio informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

