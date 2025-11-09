Domingo, 09 de Noviembre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 9 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

El clima en Zapopan para este domingo 9 de noviembre determina que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 13 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 14 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 15 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

