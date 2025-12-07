Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 7 de diciembre anticipa que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

