Domingo, 07 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 7 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Ciudad de México
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tapalpa
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones