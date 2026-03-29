Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 29 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 31 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

