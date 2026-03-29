Domingo, 29 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 29 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 31 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Guadalajara
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá
Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones