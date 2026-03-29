Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 29 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Martes 31 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Domingo 5 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga