Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 23 de noviembre determina que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

