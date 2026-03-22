Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 22 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 22 de marzo determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10

Martes 24 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Jueves 26 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

