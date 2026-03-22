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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 22 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 22 de marzo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 22 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 22 de marzo anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 22%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 26 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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