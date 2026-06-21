Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 21 de junio determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

