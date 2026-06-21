Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 21 de junio determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá