Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 16 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 21 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15