Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este domingo 16 de noviembre determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

