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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 14 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 73%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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