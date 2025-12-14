Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 14 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

