Jalisco

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

El clima en Chapala para este domingo 14 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 19 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15

