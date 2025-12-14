Domingo, 14 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 14 de diciembre informa que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Cancún
Clima en Mazamitla
Clima en Guadalajara
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Monterrey

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones