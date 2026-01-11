Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 11 de enero prevé que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

