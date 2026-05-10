Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 10 de mayo prevé que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

