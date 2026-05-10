Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 10 de mayo prevé que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta