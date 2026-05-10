Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 10 de mayo anticipa que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan