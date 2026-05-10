Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 10 de mayo anticipa que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

