Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 1 de febrero anticipa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Lunes 2 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Martes 3 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13