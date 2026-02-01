Domingo, 01 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 1 de febrero anticipa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 2 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Martes 3 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Monterrey
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones