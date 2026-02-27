Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 27 de febrero prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 9%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

