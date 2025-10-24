Viernes, 24 de Octubre 2025

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

El clima en Tonalá para este viernes 24 de octubre prevé que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 25 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 30 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 31 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

