Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 23 de enero determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 27 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 29 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

