Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 19 de junio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México