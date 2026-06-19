Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 19 de junio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

