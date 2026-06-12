Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta