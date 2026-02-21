Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 21 de febrero prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 9%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 8

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

