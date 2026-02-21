Sábado, 21 de Febrero 2026

Jalisco |

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tonalá para este sábado 21 de febrero prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 9%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 8

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

