Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 1 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tonalá para este sábado 1 de noviembre determina que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se comunicó, el clima presenta un 23% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 2 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 9

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 9

Sábado 8 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

