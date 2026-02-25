Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 25 de febrero prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

